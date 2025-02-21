Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 10л
Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу при любых температурах воды.
В полном соответствии со своим названием средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 легко удаляет с поверхностей самые стойкие масляные и жировые загрязнения, а также деготь, сажу и копоть. Это экономичное высококонцентрированное средство для чистки высоким давлением, которое может использоваться во всех температурных диапазонах (в т. ч. в режиме парообразования при 150 °C), обладает превосходным очищающим эффектом. Оно идеально подходит как для мойки двигателей и очистки деталей в авторемонтных мастерских и на сельскохозяйственных предприятиях, так и для очистки фасадов от атмосферных загрязнений, птичьего помета или следов насекомых. Его можно использовать и для внутренней чистки емкостей в пищевой промышленности. Продукт PressurePro Extra RM 31 не содержит силикона, обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках и придает приятный свежий запах.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|13
|Масса (кг)
|11,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,842
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 190 x 307
Области применения
- Чистка транспортных средств и оборудования
- Уборка в животноводческих помещениях
- Чистка бочек
- Мойка автомобилей / двигателей
- Очистка деталей
- Обезжиривание поверхностей
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
- Чистка фасадов