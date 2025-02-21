Средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31, 10л

Высококонцентрированное средство для общей чистки высоким давлением. Эффективно устраняет стойкие масляные и жировые загрязнения, деготь и сажу при любых температурах воды.

В полном соответствии со своим названием средство для устранения масляно-жировых загрязнений PressurePro Extra RM 31 легко удаляет с поверхностей самые стойкие масляные и жировые загрязнения, а также деготь, сажу и копоть. Это экономичное высококонцентрированное средство для чистки высоким давлением, которое может использоваться во всех температурных диапазонах (в т. ч. в режиме парообразования при 150 °C), обладает превосходным очищающим эффектом. Оно идеально подходит как для мойки двигателей и очистки деталей в авторемонтных мастерских и на сельскохозяйственных предприятиях, так и для очистки фасадов от атмосферных загрязнений, птичьего помета или следов насекомых. Его можно использовать и для внутренней чистки емкостей в пищевой промышленности. Продукт PressurePro Extra RM 31 не содержит силикона, обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках и придает приятный свежий запах.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13
Масса (кг) 11,4
Масса (с упаковкой) (кг) 11,842
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 190 x 307
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Чистка транспортных средств и оборудования
  • Уборка в животноводческих помещениях
  • Чистка бочек
  • Мойка автомобилей / двигателей
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
  • Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов
  • Чистка фасадов
Принадлежности
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

