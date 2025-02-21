Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Устраняет самые сильные масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения с полов, рабочих поверхностей и пищевого технологического оборудования. Удобно в обращении, не повреждает обрабатываемые поверхности. Не оставляет следов после смывания.
Высокоэффективный продукт от Kärcher, прекрасно подходящий как для ручной, так и для механизированной уборки на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности: средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731. Оно бережно и тщательно очищает практически любые поверхности, загрязненные животными или растительными жирами и белковыми веществами, – например, на фабриках-кухнях, в пекарнях или в мясных цехах. Продукт в равной степени подходит для очистки как полимерных поверхностей и оборудования из нержавеющей стали, так и полов и стен, выложенных керамической плиткой. Его можно использовать для уборки в холодильниках, очистки транспортеров, вытяжек и даже сильнозагрязненных решеток для гриля. Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731 не содержит ароматизаторов и красителей, эффективно во всех температурных диапазонах и не оставляет следов при смывании.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|13,1
|Масса (кг)
|5,515
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,79
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 140 x 250
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Уборка на молочных кухнях
- Очистка поверхностей