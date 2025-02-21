Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л

Устраняет самые сильные масляно-жировые, белковые и сажевые загрязнения с полов, рабочих поверхностей и пищевого технологического оборудования. Удобно в обращении, не повреждает обрабатываемые поверхности. Не оставляет следов после смывания.

Высокоэффективный продукт от Kärcher, прекрасно подходящий как для ручной, так и для механизированной уборки на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности: средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731. Оно бережно и тщательно очищает практически любые поверхности, загрязненные животными или растительными жирами и белковыми веществами, – например, на фабриках-кухнях, в пекарнях или в мясных цехах. Продукт в равной степени подходит для очистки как полимерных поверхностей и оборудования из нержавеющей стали, так и полов и стен, выложенных керамической плиткой. Его можно использовать для уборки в холодильниках, очистки транспортеров, вытяжек и даже сильнозагрязненных решеток для гриля. Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731 не содержит ароматизаторов и красителей, эффективно во всех температурных диапазонах и не оставляет следов при смывании.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13,1
Масса (кг) 5,515
Масса (с упаковкой) (кг) 5,79
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 140 x 250
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л
Средство для устранения жировых и белковых загрязнений PressurePro RM 731, 5л

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Очистка поверхностей
Принадлежности
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026