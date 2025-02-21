Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 20л

Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. Соответствует требованиям VDA.

Специальная формула предлагаемого Kärcher активного пенообразующего средства VehiclePro RM 812 Classic обеспечивает интенсивную и вместе с тем бережную очистку легковых и грузовых автомобилей. Продукт с интенсивным пенообразованием, пригодный для применения в моечных комплексах самообслуживания или автомобильных моечных установках, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Он может использоваться и в качестве шампуня для щеточной мойки, причем объемная светлая пена значительно уменьшает загрязнение щеток и улучшает их скольжение для бережной обработки лакокрасочного покрытия. Кроме того, отличающееся низким расходом пенообразующее средство совместимо с используемыми после него восковыми продуктами, что предотвращает образование разводов. Оно соответствует требованиям VDA и способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 9
Масса (кг) 20,52
Масса (с упаковкой) (кг) 22,185
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 20л
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 20л
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 20л
Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 20л
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Мойка грузовых автомобилей
  • Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
  • Мойка легковых автомобилей
Принадлежности
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025