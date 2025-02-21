Активное пенообразующее средство RM 812 ASF, 20л
Формирует интенсивную пену высочайшей активности. Формула средства оберегает поверхности автомобиля и щетки от повреждений. Соответствует требованиям VDA.
Специальная формула предлагаемого Kärcher активного пенообразующего средства VehiclePro RM 812 Classic обеспечивает интенсивную и вместе с тем бережную очистку легковых и грузовых автомобилей. Продукт с интенсивным пенообразованием, пригодный для применения в моечных комплексах самообслуживания или автомобильных моечных установках, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Он может использоваться и в качестве шампуня для щеточной мойки, причем объемная светлая пена значительно уменьшает загрязнение щеток и улучшает их скольжение для бережной обработки лакокрасочного покрытия. Кроме того, отличающееся низким расходом пенообразующее средство совместимо с используемыми после него восковыми продуктами, что предотвращает образование разводов. Оно соответствует требованиям VDA и способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|9
|Масса (кг)
|20,52
|Масса (с упаковкой) (кг)
|22,185
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 390
Области применения
- Мойка автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей
- Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
- Мойка легковых автомобилей