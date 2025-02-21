Осушитель с приданием блеска Nano RM 832, 20л

Для применения в автомобильных моечных установках: жидкий осушитель с приданием блеска образует на поверхности слой с наноструктурой, гарантирующий превосходный результат сушки.

Использование осушителя с приданием блеска VehiclePro Nano RM 832 Classic гарантирует превосходное высушивание легковых или грузовых автомобилей после их мойки в моечных установках. При добавке в воду любой жесткости этот эффективный продукт на основе нанотехнологии гарантирует быстрый разрыв водяной пленки по всей площади и, как следствие, тщательное высушивание поверхностей и придание им интенсивного блеска. Образующийся при этом поверхностный слой с наноструктурой эффективно защищает лакокрасочное покрытие на долгое время (до 1 месяца). Продукт RM 832 Classic подходит и для применения в аппаратах высокого давления. Наилучшие результаты обеспечиваются в комбинации с нашим активным пенообразующим средством Nano RM 816 Classic. Осушитель соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов. Используемые поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Продукт отличается высокой экономичностью: одного литра достаточно для обработки до 50 легковых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 4
Масса (кг) 19,84
Масса (с упаковкой) (кг) 21,685
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 420
Свойства
  • Эффективный осушитель с приданием блеска на основе нанотехнологии
  • Быстрое стекание водяной пленки с больших поверхностей
  • Превосходный результат сушки
  • Наилучшие результаты при использовании в комбинации с активным пенообразующим средством Nano RM 816 ASF
  • Высокая эффективность при использовании воды любой жесткости
  • Придает зеркальный блеск
  • Обеспечивает эффективную защиту на срок до 1 месяца
  • Соответствует требованиям VDA
  • Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
  • Не содержит NTA
  • Не содержит минеральных масел и органических минералов
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
  • H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
  • P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
  • Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.
Области применения
  • Мойка легковых автомобилей
  • Мойка грузовых автомобилей
