Осушитель с приданием блеска Nano RM 832, 20л
Для применения в автомобильных моечных установках: жидкий осушитель с приданием блеска образует на поверхности слой с наноструктурой, гарантирующий превосходный результат сушки.
Использование осушителя с приданием блеска VehiclePro Nano RM 832 Classic гарантирует превосходное высушивание легковых или грузовых автомобилей после их мойки в моечных установках. При добавке в воду любой жесткости этот эффективный продукт на основе нанотехнологии гарантирует быстрый разрыв водяной пленки по всей площади и, как следствие, тщательное высушивание поверхностей и придание им интенсивного блеска. Образующийся при этом поверхностный слой с наноструктурой эффективно защищает лакокрасочное покрытие на долгое время (до 1 месяца). Продукт RM 832 Classic подходит и для применения в аппаратах высокого давления. Наилучшие результаты обеспечиваются в комбинации с нашим активным пенообразующим средством Nano RM 816 Classic. Осушитель соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов. Используемые поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Продукт отличается высокой экономичностью: одного литра достаточно для обработки до 50 легковых автомобилей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|4
|Масса (кг)
|19,84
|Масса (с упаковкой) (кг)
|21,685
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 230 x 420
Свойства
- Эффективный осушитель с приданием блеска на основе нанотехнологии
- Быстрое стекание водяной пленки с больших поверхностей
- Превосходный результат сушки
- Наилучшие результаты при использовании в комбинации с активным пенообразующим средством Nano RM 816 ASF
- Высокая эффективность при использовании воды любой жесткости
- Придает зеркальный блеск
- Обеспечивает эффективную защиту на срок до 1 месяца
- Соответствует требованиям VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей