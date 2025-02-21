Пенополироль RM 837, 20л
Пенополироль с экстрактом цветков лотоса формирует на кузове автомобиля надолго сохраняющийся блестящий консервирующий слой, защищающий его от воздействий окружающей среды. Продукт обладает также эффектом восстановления лакокрасочного покрытия.
Предлагаемый Kärcher продукт VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 разработан специально для применения в моечных установках для легковых автомобилей, выполняющих дополнительную программу обработки пенополиролью. Это высокоэффективное средство для ухода с экстрактом цветков лотоса обладает эффектом восстановления лакокрасочного покрытия, придает ему сияющий блеск и надежно защищает его от вредных воздействий окружающей среды (дорожной грязи, следов насекомых, кислотных дождей, противогололедных реагентов и т. д.). Оно совместимо с водой любой жесткости и без промежуточной сушки создает консервирующий слой, сохраняющийся в течение продолжительного времени (до 6 моек). При этом не остается следов на стеклах и не нарушается работа щеток и сопел моечной установки. Продукт VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 соответствует стандартам VDA, включает только биоразлагаемые (согласно регламенту ЕC 648/2004) поверхностно-активные вещества и не содержит минеральных масел и органических минералов.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|20,8
Области применения
- Мойка легковых автомобилей