Высококонцентрированный продукт с широким спектром применения: средство для чистки поверхностей SurfacePro CA 30 C eco!perform удаляет с различных материалов самые разнообразные загрязнения. Оно подходит для чистки твердых и эластичных водостойких поверхностей, устойчивых к воздействию спиртов, и может использоваться как для влажного протирания по методу спрейной или пенной чистки, так и для влажной уборки с использованием ведра. Чистящее средство позволяет эффективно и безопасно удалять жировые и пищевые загрязнения, пятна от кофе и обувного крема, следы хождения и налет, образуемый табачным дымом. Оно придает приятный цитрусовый аромат и быстро высыхает, не оставляя полос и разводов даже на блестящих поверхностях. Кроме того, этот высококонцентрироованный продукт, очень экономный в применении, имеет европейский и австрийский экологические сертификаты.