Средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform, 5л

Средство для мойки окон, готовое к применению, пригодно для чистки полимерных поверхностей. Быстро высыхает, не оставляет разводов и полос.

Не требующий специальной маркировки продукт, имеющий европейский и австрийский экологические сертификаты: средство для чистки стекол SurfacePro CA 40 R eco!perform сочетает высокую эффективность очистки с безопасностью для здоровья и окружающей среды. Это готовое к применению для ручной уборки спрейным методом средство на спиртовой основе прекрасно подходит для чистки не только стекол, окон или зеркал, но и полимерных поверхностей. Оно эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые и атмосферные загрязнения и быстро высыхает, придавая при этом приятный цитрусовый аромат и не оставляя разводов. Заключительное протирание поверхностей не требуется. Продукт SurfacePro CA 40 R eco!perform поставляется в упаковках разного объема, в частности в бутылках многократного применения объемом 0,5 л, которые совместимы с предлагаемым Kärcher высококачественным пульверизатором, выполняющим две функции (спрейной и пенной чистки).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Упаковочная единица (шт.) 2
Значение pH 7
Масса (кг) 4,945
Масса (с упаковкой) (кг) 5,315
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Области применения
  • Мойка стекол
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

