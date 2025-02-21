Средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753, 10л

Специальный продукт для чистки керамогранита: чистящее средство без содержания поверхностно-активных веществ надежно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения, не нарушая противоскользящих свойств плитки из этого материала.

Как для поддерживающей, так и для общей чистки: средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753 – оптимальный выбор для ухода за пористой плиткой из этого материала, не снабженной поверхностным покрытием. Оно легко удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и придает при этом приятный свежий аромат, причем формула без содержания поверхностно-активных веществ и энзимов замедляет повторное загрязнение пола. Слабощелочное чистящее средство с низким пенообразованием подходит как для ручной уборки, так и для применения в поломойно-всасывающих машинах. Поддерживающую чистку рекомендуется производить по 1-стадийному, а общую – по 2-стадийному методу. К преимуществам продукта относятся также безопасность обращения с ним (не требуется специальная маркировка) и совместимость с маслоотстойниками.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 10,5
Масса (кг) 11,32
Масса (с упаковкой) (кг) 12,293
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 188 x 307
Области применения
  • Уборка пола
