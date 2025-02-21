Средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753, 10л
Специальный продукт для чистки керамогранита: чистящее средство без содержания поверхностно-активных веществ надежно удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения, не нарушая противоскользящих свойств плитки из этого материала.
Как для поддерживающей, так и для общей чистки: средство для чистки керамогранита FloorPro RM 753 – оптимальный выбор для ухода за пористой плиткой из этого материала, не снабженной поверхностным покрытием. Оно легко удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения и придает при этом приятный свежий аромат, причем формула без содержания поверхностно-активных веществ и энзимов замедляет повторное загрязнение пола. Слабощелочное чистящее средство с низким пенообразованием подходит как для ручной уборки, так и для применения в поломойно-всасывающих машинах. Поддерживающую чистку рекомендуется производить по 1-стадийному, а общую – по 2-стадийному методу. К преимуществам продукта относятся также безопасность обращения с ним (не требуется специальная маркировка) и совместимость с маслоотстойниками.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|10,5
|Масса (кг)
|11,32
|Масса (с упаковкой) (кг)
|12,293
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
Области применения
- Уборка пола