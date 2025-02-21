При ручной уборке или очистке больших поверхностей с помощью поломойно-всасывающей машины блестящие полы из гранита, гнейса или другой твердой породы требуют использования специального средства для ухода, которое после высыхания не оставляет следов и разводов – такого, как средство для уборки полов с приданием блеска FloorPro RM 755 Kärcher. Это средство незаменимо для поддерживающей и промежуточной уборки высококачественных покрытий такого типа, однако также может применяться для очистки других поверхностей, в том числе антистатических полов (ESD). Оно быстро и качественно удаляет жир, масло, сажу и дорожную грязь с минеральными примесями. Кроме того, оно отличается низким пенообразованием, что важно при уборке поломойно-всасывающими машинами и для эффективного использования объема бака. Средство для уборки полов с приданием блеска FloorPro RM 755 обеспечивает возможность сепарации и оставляет после уборки приятный, свежий запах.