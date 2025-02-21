Чистящее средство с приданием блеска FloorPro RM 755, 10л
Средство с низким пенообразованием и цитрусовым ароматом для очистки любых твердых напольных покрытий. Высыхает без образования полос и разводов. Прекрасно подходит для каменных полов с интенсивным блеском.
При ручной уборке или очистке больших поверхностей с помощью поломойно-всасывающей машины блестящие полы из гранита, гнейса или другой твердой породы требуют использования специального средства для ухода, которое после высыхания не оставляет следов и разводов – такого, как средство для уборки полов с приданием блеска FloorPro RM 755 Kärcher. Это средство незаменимо для поддерживающей и промежуточной уборки высококачественных покрытий такого типа, однако также может применяться для очистки других поверхностей, в том числе антистатических полов (ESD). Оно быстро и качественно удаляет жир, масло, сажу и дорожную грязь с минеральными примесями. Кроме того, оно отличается низким пенообразованием, что важно при уборке поломойно-всасывающими машинами и для эффективного использования объема бака. Средство для уборки полов с приданием блеска FloorPro RM 755 обеспечивает возможность сепарации и оставляет после уборки приятный, свежий запах.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|11,4
|Масса (кг)
|10,03
|Масса (с упаковкой) (кг)
|10,893
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
Области применения
- Уборка пола