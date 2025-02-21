Средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776, 10л
Высокоактивное специальное средство для удаления отпечатков шин и следов вилочных погрузчиков. Кроме того, эффективно удаляет сильные масляные и сажевые загрязнения, полимерные и восковые защитные слои, а также следы клея.
Сильнощелочное средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776 предназначено специально для поддерживающей и общей чистки полов на промышленных предприятиях, в частности бесшовных цементных или с покрытиями на основе эпоксидной смолы. Этот продукт, не нарушающий работу отстойников, используется по 2-стадийной технологии: нанесение осуществляется спрейным методом, а после непродолжительного времени воздействия загрязненный раствор собирается поломойно-всасывающей машиной. Высокоэффективное средство полностью удаляет отпечатки шин, следы вилочных погрузчиков, остатки клейкой ленты, сильные масляные и сажевые загрязнения. Дополнительным преимуществом продукта при использовании на предприятиях, осуществляющих обработку металлов и лакокрасочные работы, является отсутствие в нем силикона.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|13
|Масса (кг)
|10,63
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,229
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 200 x 305
Области применения
- Уборка пола