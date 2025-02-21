Средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776, 10л

Высокоактивное специальное средство для удаления отпечатков шин и следов вилочных погрузчиков. Кроме того, эффективно удаляет сильные масляные и сажевые загрязнения, полимерные и восковые защитные слои, а также следы клея.

Сильнощелочное средство для удаления следов шин и продуктов износа FloorPro RM 776 предназначено специально для поддерживающей и общей чистки полов на промышленных предприятиях, в частности бесшовных цементных или с покрытиями на основе эпоксидной смолы. Этот продукт, не нарушающий работу отстойников, используется по 2-стадийной технологии: нанесение осуществляется спрейным методом, а после непродолжительного времени воздействия загрязненный раствор собирается поломойно-всасывающей машиной. Высокоэффективное средство полностью удаляет отпечатки шин, следы вилочных погрузчиков, остатки клейкой ленты, сильные масляные и сажевые загрязнения. Дополнительным преимуществом продукта при использовании на предприятиях, осуществляющих обработку металлов и лакокрасочные работы, является отсутствие в нем силикона.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 13
Масса (кг) 10,63
Масса (с упаковкой) (кг) 11,229
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 200 x 305
Области применения
  • Уборка пола
