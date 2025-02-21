Прекрасный выбор для клининговых компаний, выполняющих работы по общей чистке утративших блеск напольных покрытий с содержанием карбоната кальция (например, мрамора, терраццо или фактурных бетонных блоков): порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска RM 775. Этот сильнокислый продукт для влажной кристаллизации растворяет связанный карбонат кальция в поверхностном слое материала. Сочетание химической реакции с механическим воздействием однодисковой уборочной машины обеспечивает уплотнение поверхности, повышение ее прочности и износостойкости, а также появление интенсивного блеска. Кроме того, средство для кристаллизации замедляет повторное загрязнение пола и облегчает его последующую поддерживающую уборку.