Порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска RM 775, 5кг
Средство для обработки и упрочнения мраморных полов и терраццо, придающее им интенсивный блеск.
Прекрасный выбор для клининговых компаний, выполняющих работы по общей чистке утративших блеск напольных покрытий с содержанием карбоната кальция (например, мрамора, терраццо или фактурных бетонных блоков): порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска RM 775. Этот сильнокислый продукт для влажной кристаллизации растворяет связанный карбонат кальция в поверхностном слое материала. Сочетание химической реакции с механическим воздействием однодисковой уборочной машины обеспечивает уплотнение поверхности, повышение ее прочности и износостойкости, а также появление интенсивного блеска. Кроме того, средство для кристаллизации замедляет повторное загрязнение пола и облегчает его последующую поддерживающую уборку.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (кг)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|1,4
|Масса (кг)
|5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,472
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|225 x 225 x 213
Области применения
- Обработка полов из камня с содержанием кальция