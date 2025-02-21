Порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска RM 775, 5кг

Средство для обработки и упрочнения мраморных полов и терраццо, придающее им интенсивный блеск.

Прекрасный выбор для клининговых компаний, выполняющих работы по общей чистке утративших блеск напольных покрытий с содержанием карбоната кальция (например, мрамора, терраццо или фактурных бетонных блоков): порошковое средство для кристаллизации с приданием блеска RM 775. Этот сильнокислый продукт для влажной кристаллизации растворяет связанный карбонат кальция в поверхностном слое материала. Сочетание химической реакции с механическим воздействием однодисковой уборочной машины обеспечивает уплотнение поверхности, повышение ее прочности и износостойкости, а также появление интенсивного блеска. Кроме того, средство для кристаллизации замедляет повторное загрязнение пола и облегчает его последующую поддерживающую уборку.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (кг) 5
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 1,4
Масса (кг) 5
Масса (с упаковкой) (кг) 5,472
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 225 x 225 x 213
Области применения
  • Обработка полов из камня с содержанием кальция
