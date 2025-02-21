Средство для уборки в туалетах и общей чистки SanitPro CA 10 C eco!perform, 5л
Для наилучших результатов уборки в санузлах сертифицированное по стандарту EU Ecolabel и готовое к применению чистящее средство с вязкой гелеобразной консистенцией обеспечивает лучшее сцепление с внутренней поверхностью унитазов и писсуаров.
Благодаря своей вязкой консистенции средство для уборки в санузлах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform компании Kärcher отлично держится на вертикальных поверхностях унитазов и писсуаров, обеспечивая более длительное время контакта и, соответственно, лучшие результаты очистки. Концентрат чистящего средства применяется в чистом виде для ручной поддерживающей очистки унитазов и писсуаров, а в разбавленном виде – для мытья полов и различных поверхностей. Функциональный колпачок упрощает использование, эффективная в плане очистки лимонная кислота оставляет приятный цитрусовый аромат. Средство имеет безопасный для экологии состав и при этом быстро и качественно удаляет такие минеральные загрязнения, как известково-мыльный налет и мочевой камень, а также типичные органические загрязнения в туалетах и следы жира и мыла. Средство для уборки в туалетах и общей очистки SanitPro CA 10 C eco!perform сертифицировано в соответствии со строгими стандартами EU Ecolabel и отмечено знаком Экомаркировки Австрийской Республики.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Упаковочная единица (шт.)
|2
|Значение pH
|1,8
|Масса (кг)
|5,275
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,655
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- Эффективное средство для санитарной и общей очистки
- Удаляет известково-мыльный налет, мочевой камень, жировые загрязнения и следы обуви
- Гелеобразная консистенция для лучшего сцепления с вертикальными поверхностями
- При высыхании после смывания не оставляет разводов
- Бережно воздействует на обрабатываемый материал
- Приятный свежий запах
- Имеет европейский экологический сертификат
- С эффектом «Easy-to-clean». Облегчает последующую уборку
Предупреждения
Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС
- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Области применения
- Санитарные помещения