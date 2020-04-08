ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ

Ассортимент профессиональной техники Kärcher, адресованный клиентам из сфер малого и среднего бизнеса, включает самые современные, высокопроизводительные, надежные и эффективные решения, обеспечивающие тщательную и комфортную уборку.

Перед началом эксплуатации некоторых из входящих в него сложных машин и аппаратов требуется специальное обучение персонала, проводимое с целью обеспечения правильного обращения с ними и достижения оптимальных результатов уборки. Указанное обучение и первичный инструктаж проводятся сервисными специалистами или другими сотрудниками Kärcher непосредственно в местах применения техники или в помещениях нашей компании.

Инструктаж охватывает следующие темы:

  • назначение машины (аппарата)
  • принцип действия машины (аппарата)
  • главные особенности машины (аппарата)
  • управление машиной (аппаратом)
  • правила техники безопасности
  • очистка, уход и техническое обслуживание
  • проверка безопасности согласно DGUV V3
  • замена изнашивающихся частей

Проведение инструктажа подтверждается оформлением соответствующего протокола. Машины и аппараты, на которые распространяется требование проведения инструктажа, приведены на странице с подробным описанием продуктов в нашем интернет-магазине.

Разумеется, на возникающие у любых клиентов вопросы, относящиеся к профессиональной технике, всегда готова ответить наша команда консультантов и сервисных специалистов. Вы можете в любой момент обратиться к ним по телефону или электронной почте, а также и лично, посетив для этого наш специализированный магазин. Ассортимент профессиональной техники Kärcher и подходящие к ней принадлежности Вы найдете в нашем интернет-магазине или в наших торговых организациях.

 

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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