ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ

Перед началом эксплуатации некоторых из входящих в него сложных машин и аппаратов требуется специальное обучение персонала, проводимое с целью обеспечения правильного обращения с ними и достижения оптимальных результатов уборки. Указанное обучение и первичный инструктаж проводятся сервисными специалистами или другими сотрудниками Kärcher непосредственно в местах применения техники или в помещениях нашей компании.

Инструктаж охватывает следующие темы:

назначение машины (аппарата)

принцип действия машины (аппарата)

главные особенности машины (аппарата)

управление машиной (аппаратом)

правила техники безопасности

очистка, уход и техническое обслуживание

проверка безопасности согласно DGUV V3

замена изнашивающихся частей

Проведение инструктажа подтверждается оформлением соответствующего протокола. Машины и аппараты, на которые распространяется требование проведения инструктажа, приведены на странице с подробным описанием продуктов в нашем интернет-магазине.

Разумеется, на возникающие у любых клиентов вопросы, относящиеся к профессиональной технике, всегда готова ответить наша команда консультантов и сервисных специалистов. Вы можете в любой момент обратиться к ним по телефону или электронной почте, а также и лично, посетив для этого наш специализированный магазин. Ассортимент профессиональной техники Kärcher и подходящие к ней принадлежности Вы найдете в нашем интернет-магазине или в наших торговых организациях.