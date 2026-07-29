Accesorio enrollador de mangueras automático HDS M/S
Enrollador de mangueras automático como juego de montaje completo de fácil montaje. Apto para HDS de clase media y superior. Para brindar la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión.
El enrollador de mangueras automático ofrece la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Es idóneo para la clase media y superior de HDS y puede montarse fácilmente gracias al práctico y completo juego de montaje. Además, todas las funciones del equipo se mantienen. Para el transporte, el enrollador de mangueras puede retirarse de nuevo cómodamente. El juego de montaje incluye un enrollador de mangueras automático, una manguera de alta presión, así como todos los elementos de conexión necesarios.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|34,4
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
- Manguera de alta presión y de conexión
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