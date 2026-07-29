Adaptador 8 TR20IG-M18AG

Adaptador 8 para conexión del tubo pulverizador nuevo con la boquilla antigua

Adaptador desarrollado para una conexión segura y fiable de lanzas pulverizadoras equipadas con EASY!Lock y boquillas, limpiadoras de superficies o cepillos de lavado blandos con conexión M 18 × 1,5. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,1