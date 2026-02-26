Con el adaptador antitorsión de Kärcher podrá disfrutar de mayor libertad de movimiento y comodidad durante el trabajo con la limpiadora de alta presión. Despídase de los incómodos nudos en la manguera de alta presión, que pueden provocar tropiezos durante la utilización y ser un obstáculo para el almacenamiento. Un sencillo giro manual del adaptador permite deshacer los nudos sin esfuerzo. El adaptador puede instalarse a posteriori de forma rápida y sencilla para optimizar su manguera de alta presión. Es compatible con todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola. Función de giro garantizada gracias al empleo de latón. Apta para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7.