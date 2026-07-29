El kit de paños para suelos todoterreno EasyFix contiene 3 paños diferentes para la limpieza higiénica de suelos con la limpiadora de vapor. El paño delicado tiene una permeabilidad al vapor reducida, lo que resulta ideal para suelos sensibles y sellados. El paño ultraabrasivo tiene una mayor proporción de fibras abrasivas para eliminar con especial facilidad la suciedad más resistente. El paño abrasivo ayuda a eliminar la suciedad con fibras abrasivas y ofrece una excelente recogida de suciedad con partes textiles suaves adicionales, por ejemplo al pasar el paño después de limpiar con el paño ultraabrasivo. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños se fijan fácil y rápidamente a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño para suelos sobre la boquilla para suelos EasyFix y listo. Durante el trabajo, el paño permanece fijo en su posición. Después de la limpieza es posible retirar el paño usado de la boquilla para suelos EasyFix sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie fijada al paño y tirar de la boquilla para suelos hacia arriba.