Allrounder floor cloth set EasyFix
El kit de paños para suelos todoterreno EasyFix: perfecto para cualquier suciedad y para cualquier suelo, desde suelos delicados y sellados hasta suciedad persistente en baldosas.
El kit de paños para suelos todoterreno EasyFix contiene 3 paños diferentes para la limpieza higiénica de suelos con la limpiadora de vapor. El paño delicado tiene una permeabilidad al vapor reducida, lo que resulta ideal para suelos sensibles y sellados. El paño ultraabrasivo tiene una mayor proporción de fibras abrasivas para eliminar con especial facilidad la suciedad más resistente. El paño abrasivo ayuda a eliminar la suciedad con fibras abrasivas y ofrece una excelente recogida de suciedad con partes textiles suaves adicionales, por ejemplo al pasar el paño después de limpiar con el paño ultraabrasivo. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños se fijan fácil y rápidamente a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño para suelos sobre la boquilla para suelos EasyFix y listo. Durante el trabajo, el paño permanece fijo en su posición. Después de la limpieza es posible retirar el paño usado de la boquilla para suelos EasyFix sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie fijada al paño y tirar de la boquilla para suelos hacia arriba.
Características y ventajas
Mezcla de fibras de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
- El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 115 x 10
Campos de aplicación
- Suelos de piedra
- Suelos duros
- Paredes alicatadas