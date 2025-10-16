Asa SE Support

El asa de apoyo ergonómica es el complemento ideal para limpiar cómodamente grandes superficies de moqueta con las lava-aspiradoras de Kärcher.

El asa de apoyo ergonómica hace que la limpieza de grandes superficies de moqueta con las lava-aspiradoras de Kärcher resulte especialmente cómoda. De este modo, la boquilla para lavado de suelos puede guiarse con gran facilidad y también con precisión. Tras fijarse fácilmente a la lanza de pulverización y aspiración, el asa adicional permite un cómodo manejo con las dos manos, tanto para personas zurdas como diestras. Adecuada para todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.

Características y ventajas
Asa SE Support: Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Asa SE Support: Asa ergonómica apta para personas diestras y zurdas
Asa ergonómica apta para personas diestras y zurdas
Comodidad de uso gracias al manejo con ambas manos.
Asa SE Support: Asa ajustable en altura
Asa ajustable en altura
La posición del asa puede ajustarse individualmente según la altura de los usuarios.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 121 x 66 x 127