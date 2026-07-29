Batería intercambiable para el WV 5 y el WVP 10

Limpieza sin límites: la batería de recambio para la limpiadora de cristales con batería WV 5 y WVP lo hace posible.

Gracias a la batería de recambio opcional podrá disfrutar de una limpieza sin límites con las limpiadoras WV 5 y WVP. Sin interrupción del trabajo. Solo hay que extraer con un clic la batería del equipo y colocar la batería de recambio de forma igual de sencilla. Y a seguir trabajando...

Características y ventajas
Para una limpieza ilimitada
Limpieza sin interrupciones
Sustitución más rápida y fácil de la batería con un solo clic
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Tipo de batería Batería de iones de litio
Color gris
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 57 x 81 x 28