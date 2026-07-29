Bolsas de filtro para estación robótica (3 x 4 l)
Las bolsas de filtro de fieltro de alta calidad para la estación multifuncional del RVF 7 Comfort y la estación de aspiración del RCV 5 garantizan una eliminación fácil e higiénica de la suciedad y el polvo.
Las bolsas de filtro de material de fieltro resistente están realizadas a medida de la estación multifuncional del RVF 7 Comfort y la estación de aspiración del RCV 5 y destacan por su material especialmente robusto y por una elevada retención de polvo. Se garantiza de esta forma una potencia de aspiración permanentemente elevada de la estación y el robot aspirador puede ser empleado de manera aún más autónoma. Se incluyen de serie 3 bolsas.
Características y ventajas
Material de fieltro para una retención del polvo óptima y una potencia de aspiración constante
Material de fieltro resistente, perfecto para aplicaciones prolongadas
Apertura de polvo con cierre para una eliminación higiénica de la bolsa de filtro
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|185 x 155 x 145
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Moquetas de pelo corto