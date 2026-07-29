Bolsas filtro de fieltro Renovation KFI 489
Bolsa de filtro de fieltro especial para una potencia de aspiración duradera al aspirar polvo fino en reformas y al trabajar con herramientas eléctricas. Para aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher.
Las bolsas de filtro de fieltro especiales Renovation KFI 489 son ideales para aspirar suciedad seca y húmeda. También son ideales para aspirar el polvo fino generado durante los trabajos de reforma y cuando se trabaja con herramientas eléctricas. El material de fieltro de 5 capas increíblemente resistente al desgarro y con filtro previo hace que la superficie del filtro no se obstruya, lo que garantiza una potencia de aspiración duradera y una filtración óptima del polvo durante el uso. Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 4-7, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher. Volumen de suministro: 4 bolsas.
Características y ventajas
Material de fieltro de cinco capas con filtro previo
- Para una potencia de aspiración duradera y una óptima filtración de polvo durante el uso.
- Para un trabajo sin interrupciones.
- Extremadamente resistente al desgarro, muy apropiado para usos exigentes.
Aptas para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6 de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|4
|Color
|gris
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|265 x 185 x 68
Campos de aplicación
- Polvo fino
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda
- Taller
- Reformas