Boquilla para lavado de tapizados SE
Como accesorio para lava-aspiradoras, la boquilla para el lavado de tapicerías para equipos de extracción de la suciedad por aspersión resulta ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapiazados, asientos de automáoviles para eliminar manchas de alfombras.
La práctica boquilla para tapicerías para lava-aspiradoras destaca por su efecto de limpieza mejorado. Su diseño ergonómico permite un manejo fácil y cómodo. La boquilla resulta ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y muchas otras superficies textiles. La boquilla para tapicerías compacta tiene un ancho de trabajo de 88 milímetros. Su ventanilla resulta especialmente práctica para controlar el proceso de limpieza durante el trabajo. La boquilla se puede utilizar como accesorio con todas las lava-aspiradoras de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.
Características y ventajas
Apto para todas las lava-aspiradoras de la serie SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Función de aspiración de lavadoPara la limpieza a fondo de muebles tapizados, alfombras, asientos de coche y muchas otras superficies textiles.
Mirilla transparentePermite un control continuo del proceso de limpieza durante el trabajo.
Tecnología probada de extracción mediante pulverización de Kärcher
- Para unos resultados de limpieza óptimos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Ancho de trabajo (mm)
|88
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|88 x 74 x 141
Campos de aplicación
- Muebles tapizados
- Asientos de automóviles
- Muebles de jardín/terraza/balcón