Boquilla para parqué

Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros delicados.

Las boquillas para parqué con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de suelos duros como parqué y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y baldosas.

Características y ventajas
Accesorio apropiado para las aspiradoras multiuso VC 2 y VC 3 de Kärcher
Boquilla para parqué con cerdas blandas
  • Para una limpieza suave y cuidadosa de suelos duros.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 301 x 115 x 178
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies sensibles