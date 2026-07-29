Boquilla para suelos intercambiable, DN 35, ancho de 280 mm, gris basalto, con gancho de estacionamiento, apta para superficies textiles y duras

Para la limpieza de superficies textiles y duras: boquilla para suelos intercambiable de plástico gris basalto con un ancho de 280 mm y un diámetro nominal de DN 35. Equipada con un práctico gancho de estacionamiento.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 280
Color gris
Peso (kg) 0,7
Peso (con embalaje) (kg) 0,7
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 278 x 260 x 68
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