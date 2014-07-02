Boquilla power de Kärcher

Kärcher Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0º

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0º

GO TO PRODUCTS
Kärcher Boquilla power, ángulo de proyección 15º

Boquilla power, ángulo de proyección 15º

GO TO PRODUCTS
Kärcher Boquilla power, ángulo de proyección 25º

Boquilla power, ángulo de proyección 25º

GO TO PRODUCTS
Kärcher Boquilla power, ángulo de proyección 40º

Boquilla power, ángulo de proyección 40º

GO TO PRODUCTS