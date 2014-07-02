Boquilla turbo, 040
Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máximavida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámicamáx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|300
|Presión (bar)
|máx. 300
|Temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamaño de la boquilla ( )
|40
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
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