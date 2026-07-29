Boquilla turbo, tamaño grande, 045

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Presión (bar) máx. 300
Temperatura (°C) máx. 85
Tamaño de la boquilla ( ) 45
Tamaño tamaño grande
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Equipos compatibles
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