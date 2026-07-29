Boquilla turbo, tamaño pequeño, 045
Hasta un 50 % más de rendimiento de limpieza y de superficie que su predecesora: en la nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 045) se han reducido al mínimo las pérdidas de rendimiento y aumentado al máximo la calidad del chorro.
Potencia compactada en una pequeña boquilla: la boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 045) proporciona un rendimiento de limpieza 10 veces mayor en comparación con las boquillas habituales gracias al chorro concentrado giratorio. Y en comparación con su predecesora, ofrece un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado. Con un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de 60 °C, no deja ni rastro siquiera de la suciedad más incrustada. Y la boquilla cerámica y el anillo de cerámica permiten una vida útil extremadamente larga.
Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
- Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
- Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
- Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
- Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|180
|Presión (bar)
|máx. 180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamaño de la boquilla ( )
|45
|Tamaño
|tamaño pequeño
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3