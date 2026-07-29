Potencia compactada en una pequeña boquilla: la boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 045) proporciona un rendimiento de limpieza 10 veces mayor en comparación con las boquillas habituales gracias al chorro concentrado giratorio. Y en comparación con su predecesora, ofrece un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado. Con un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de 60 °C, no deja ni rastro siquiera de la suciedad más incrustada. Y la boquilla cerámica y el anillo de cerámica permiten una vida útil extremadamente larga.