Las boquillas de recambio de gran calidad permiten sustituir de forma rápida y sencilla las boquillas adicionales de las limpiadoras de superficies T-Racer T 7 Plus, T 5 y T 450. Se incluyen tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión de distintas clases de potencia y dos agarres para sujeción. Además, el kit de las T-Racer T 7 Plus y T 450 también incluye una boquilla de alto rendimiento para limpiar esquinas y bordes, así como una boquilla de enjuague para enjuagar las superficies limpiadas.