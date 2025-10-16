Boquillas de recambio T-Racer
Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan un cambio sencillo y son adecuadas para las limpiadoras de superficies T-Racer T 7 Plus, T 5 y T 450. Se incluyen boquillas para limpiadoras de alta presión de distintas clases de potencia.
Las boquillas de recambio de gran calidad permiten sustituir de forma rápida y sencilla las boquillas adicionales de las limpiadoras de superficies T-Racer T 7 Plus, T 5 y T 450. Se incluyen tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión de distintas clases de potencia y dos agarres para sujeción. Además, el kit de las T-Racer T 7 Plus y T 450 también incluye una boquilla de alto rendimiento para limpiar esquinas y bordes, así como una boquilla de enjuague para enjuagar las superficies limpiadas.
Características y ventajas
Boquilla de recambio
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- Alta calidad para una prolongada vida útil.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza y desprendimiento uniforme de la suciedad incrustada.
Limpieza potente con alta presión:
- Limpieza eficiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 18
Para otros modelos, por favor, contactar con nuestro Servicio técnico o distribuidor oficial