Gracias a sus cerdas suaves y delicadas, el cepillo blando limpia de forma sostenible y sin dejar residuos. Especialmente desarrollado para el VC 4 Cordless (Premium) myHome, el VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y el VC 7 Cordless yourMax. El cepillo destaca por su anchura, así como por sus cerdas angulosas, finas y ovaladas, lo que lo hace ideal para limpiar sin dejar rastro y eliminar eficazmente el polvo de superficies grandes, pequeñas y delicadas.