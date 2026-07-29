Cepillo cilíndrico 500 suave

Accesorio de cepillo suave para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Ideal para la limpieza de cristal y placas solares. Sencillo sistema de sustitución rápida y acople seguro en el accionamiento.

Características y ventajas
Limpieza hasta el borde y sin marcas
  • Cerdas laterales a modo de protección contra impactos y para una limpieza hasta el borde.
  • Resultados de limpieza sin marcas gracias a las cerdas inclinadas en el centro del cepillo.
Codificación por colores intuitiva
  • La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Mecanismo de sustitución rápida
  • Rápido cambio de cepillos para una sencilla adaptación a la tarea de limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura de entrada (°C) 40
Color azul
Peso (con embalaje) (kg) 1,7
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Campos de aplicación
  • Para la limpieza de fachadas delicadas con superficies de cristal, PVC o pintadas
  • Para la limpieza de placas solares, superficies de cristal y metacrilato y de invernaderos