Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h
Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 × 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|900 - 1300
|Material
|Nailon
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.