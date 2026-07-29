El cepillo para juntas XXL es un accesorio especialmente útil para la limpieza con vapor. Gracias a este cepillo, el fregado de las juntas de las baldosas de cemento, que solía llevar mucho tiempo, ahora es un juego de niños. El cepillo puede fijarse fácilmente a los tubos de prolongación para poder utilizarlo cómodamente de pie. La articulación flexible del cepillo permite utilizarlo cómodamente tanto en el suelo como en las paredes. El vapor se distribuye rápida y uniformemente sobre el cepillo y llega incluso a lugares que, de otro modo, serían difíciles de alcanzar. El tamaño del cepillo para juntas y la disposición en hilera de las cerdas se han concebido para poder limpiar la mayor superficie en el menor tiempo posible. Para una limpieza más rápida y sencilla, sin productos químicos. Si las cerdas se desgastan, se puede sustituir fácilmente toda la tira de cepillos.