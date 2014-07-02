Cepillo para limpieza de llantas
Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.
El cepillo para la limpieza de llantas garantiza, gracias a su forma especial y a las cerdas continuas, una limpieza extremadamente eficaz en 360º. Incluso los puntos de difícil acceso y los espacios intermedios más pequeños en llantas o entre radios se limpian a fondo y sin hacer concesiones con este cepillo. La distribución uniforme del agua en 360º disuelve y elimina la suciedad de todos los sitios por igual. Del resto se ocupan las cerdas de alta calidad. Al final obtenemos un resultado de limpieza uniforme y eficaz. La tuerca racor suministrada conjuntamente garantiza una buena fijación a la pistola de alta presión, y la empuñadura ergonómica asegura un manejo fácil y cómodo. En pocas palabras, la solución ideal para unas llantas y radios limpios y brillantes. El cepillo para la limpieza de llantas es adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Distribución uniforme del agua 360º
- Limpieza uniforme y eliminación de la suciedad muy incrustada
Cerdas de calidad
- Limpieza eficiente y cuidadosa
Aplicación del detergente
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Cerdas continuas
- Para limpiar zonas de difícil acceso y espacios intermedios pequeños
Cepillo para limpieza de llantas
- Para todos los tipos de vehículo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|422 x 80 x 101
