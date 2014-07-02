El cepillo para la limpieza de llantas garantiza, gracias a su forma especial y a las cerdas continuas, una limpieza extremadamente eficaz en 360º. Incluso los puntos de difícil acceso y los espacios intermedios más pequeños en llantas o entre radios se limpian a fondo y sin hacer concesiones con este cepillo. La distribución uniforme del agua en 360º disuelve y elimina la suciedad de todos los sitios por igual. Del resto se ocupan las cerdas de alta calidad. Al final obtenemos un resultado de limpieza uniforme y eficaz. La tuerca racor suministrada conjuntamente garantiza una buena fijación a la pistola de alta presión, y la empuñadura ergonómica asegura un manejo fácil y cómodo. En pocas palabras, la solución ideal para unas llantas y radios limpios y brillantes. El cepillo para la limpieza de llantas es adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.