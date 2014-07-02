Cepillos de esponja / Eje de accionamiento de los cepillos cilíndricos de esponja

Kärcher Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja

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Kärcher Cepillos de esponja

Cepillos de esponja

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Kärcher Eje de propulsión para cepillos de microfibra

Eje de propulsión para cepillos de microfibra

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