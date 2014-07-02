Conexión de agua

Kärcher Acoplamiento Geka

Acoplamiento Geka

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Kärcher Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

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Kärcher Filtro fino para agua

Filtro fino para agua

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Kärcher Manguera suministro de agua

Manguera suministro de agua

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