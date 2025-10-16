La limpieza eficaz y en profundidad de superficies delicadas nunca había sido tan fácil, rápida y con un consumo tan económico de los recursos. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior para el mismo consumo de recursos, eco!Booster ofrece una eficiencia hídrica y energética un 50 % más elevadas en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Así lo ha confirmado un instituto de pruebas independiente. Esto permite un procedimiento muy minucioso y rápido, además de ahorrar tiempo, agua y energía. Gracias a una limpieza increíblemente uniforme, la suciedad se elimina con especial eficacia y pueden limpiarse sin problemas incluso los materiales delicados, como superficies pintadas o madera. Al mismo tiempo, el manejo de eco!Booster convence: para un rendimiento de limpieza más elevado, el nivel de ruido percibido durante el funcionamiento es hasta un 25 % más bajo, en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. eco!Booster 120 es apta para todas las hidrolimpiadoras de la gama K 2 y K 3 de Kärcher.