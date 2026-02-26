FJ 3 boquilla de espuma
Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas y similares, así como para la aplicación de detergentes en superficies de piedra, madera y fachadas.
Boquilla de espuma FJ 3 con potencia extra de espuma para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como pintura, vidrio o piedra. Ideal para vehículos, jardines de invierno, mobiliario de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, caminos, muros, celosías, terrazas, entradas, etc. La capacidad del depósito es de 0,3 l. El detergente Kärcher se vierte directamente en la boquilla de espuma; basta con colocar la boquilla de espuma en la pistola y aplicar la espuma. El plano del chorro se puede girar según sea necesario. Enjuague la boquilla de espuma con agua limpia después de su uso para evitar obstrucciones por residuos de detergente. Se adapta todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Es ideal en combinación con Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Características y ventajas
Cambio sencillo de varios detergentes
- Manejo especialmente sencillo.
Espuma potente y adherente
- Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|118 x 93 x 118
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Terraza
- Persianas/venecianas
- Caminos
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas