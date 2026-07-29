Juego de paños para boquilla flexible
Los paños para la boquilla manual flexible están fabricados con microfibra de alta calidad, por lo que son ideales para la eliminación y la recogida de suciedad. El sistema de cierre de autofijación facilita el cambio del paño sin entrar en contacto con la suciedad.
Los dos paños incluidos en el kit están fabricados con microfibra de alta calidad y pueden utilizarse para eliminar y recoger la suciedad más persistente en el baño y la cocina. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo. La cómoda y fiable estructura de cierre de autofijación fija el paño de forma segura a la boquilla manual y también permite sustituirlo rápidamente sin entrar en contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Paño de microfibra de alta calidadLa estructura especial en bucles del paño garantiza una recogida de suciedad excelente y una limpieza exhaustiva. Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcroPara la instalación rápida del paño en la boquilla manual basta con ejercer presión. El paño no se desliza durante la limpieza.
Lengüeta en el pañoSin contacto con la suciedad al sustituir el paño: basta con sujetarlo por la lengüeta y tirar de la boquilla manual hacia arriba.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|170 x 65 x 10
Campos de aplicación
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Placas de cocina
- Horno
- Campana extractora