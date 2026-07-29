Kit adaptador de soplador
Con una aspiradora en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher se pueden inflar y desinflar sin esfuerzo colchones de aire, piscinas, barcas hinchables, etc.
La amplia gama de aplicaciones de las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher se amplía aún más con el juego de adaptadores de soplado: con la manguera de aspiración conectada en la función de soplado, el equipo infla sin esfuerzo colchones de aire, piscinas y flotadores o incluso barcas hinchables. Cuando la manguera de aspiración se conecta a la conexión de aspiración del equipo, el aire se aspira automáticamente, haciendo que la tediosa tarea de presionar manualmente para extraer el aire sea cosa del pasado. El juego de accesorios contiene una pieza adaptadora para la conexión a la manguera de aspiración de la aspiradora en seco y húmedo y 3 tamaños de boquilla diferentes S, M y L, compatibles con las válvulas de un gran número de productos hinchables.
Características y ventajas
Inflado mediante la función de soplado de la aspiradora en seco y húmedo
- Ahorro de tiempo y esfuerzo en comparación con el inflado manual.
Desinflado mediante la función de aspiración de la aspiradora en seco y húmedo
- Desinflado rápido y cómodo en comparación con el vaciado manual.
El juego de accesorios incluye la pieza adaptadora y boquillas de 3 tamaños
- Pieza adaptadora para una conexión segura a la manguera de aspiración.
- Los 3 tamaños de boquilla incluidos S, M y L, son compatibles con las válvulas de un gran número de productos hinchables y pueden montarse fácilmente en la pieza adaptadora.
Juego de accesorios para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|NW 35
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|110 x 70 x 80
Campos de aplicación
- Productos hinchables (p.ej. colchonetas de aire)