Kit de boquillas para FR, 650 l/h - 850 l/h

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 650 a 850 l/h).

Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 650 a 850 l/h). Apto para los siguientes modelos: 2.640-679, 2.640-355 y 2.641-065.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 650 / 850
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,1