Kit de fundas para el cepillo redondo de gran tamaño
2 fundas para el cepillo redondo de gran tamaño de microfibra de alta calidad para eliminar mejor la suciedad y obtener resultados brillantes con el cepillo redondo de gran tamaño.
Para una solución aún mejor y la eliminación de la suciedad y la grasa. Ideal para la suciedad de mayor intensidad y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Ideal para la limpieza cuidadosa de la suciedad especialmente resistente de todas las superficies duras de cocinas y baños.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|120 x 120 x 15
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Lavabos
- Placas de cocina
- Mamparas de ducha/bañeras
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Paredes interiores de armarios, cajones
- Campana extractora
- Acero inoxidable