El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de gran calidad, para las boquillas para suelos EasyFix. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de fijación mediante cierre de autofijación, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de limpiar, el paño para suelos de microfibra se puede quitar de la boquilla para suelos EasyFix sin tocar la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.