Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 170 mm de la boquilla de aspiración estrecha. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 y WV 8.