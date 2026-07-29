Cuenta con un resistente cuerpo base de Ecobrass de larga vida útil para la limpieza a alta presión con detergentes agresivos: nuestra lanza de espuma con bidón Advanced 1 convence gracias a su equipamiento de alta calidad. Este incluye un depósito ergonómico y estable para el detergente con una posibilidad de agarre adicional en el cuello y una amplia boca de llenado. El ángulo de pulverización se puede ajustar con flexibilidad. La dosificación del detergente se realiza con precisión en 3 niveles según las necesidades. Un diafragma integrado impide eficazmente la modificación accidental de la dosificación del detergente. La lanza de espuma con bidón es adecuada para las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin función Servo Control y con una potencia de arrastre de 400 hasta 600 l/h.