Equipada con un cuerpo base robusto con revestimiento de níquel resistente, la innovadora lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 también es especialmente adecuada para el uso de detergentes agresivos en la limpieza a alta presión. Adecuada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con una potencia de arrastre de 400 a 600 l/h, la lanza de espuma permite el cambio directo al chorro a alta presión y dispone, además, de un depósito ergonómico y resistente de 2 litros de volumen para detergente con una posibilidad de agarre adicional en el cuello y una amplia boca de llenado. El ángulo de pulverización de la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 se ajusta de manera flexible y ofrece una precisa dosificación del detergente en 3 niveles según las necesidades. Un diafragma integrado impide eficazmente la modificación accidental de la dosificación del detergente.