Con la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 2 Kärcher ofrece una solución perfecta de lanza de espuma para trabajos de limpieza con limpiadoras de alta presión con una capacidad de arrastre de 700 a 800 l/h, pero que no disponen de Servo Control. La lanza de espuma permite el cambio directo al uso a alta presión y, gracias al robusto cuerpo base con revestimiento de níquel resistente, es adecuada también para el empleo sencillo con detergentes agresivos, para los que se incorpora un depósito muy resistente de 2 litros de capacidad con una amplia boca de llenado y una posibilidad de agarre adicional en el cuello. El ángulo de pulverización de la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 2 se ajusta de manera flexible en función de las necesidades; un diafragma integrado evita de manera efectiva la modificación accidental de la precisa dosificación del detergente en 3 niveles.