Gracias al revestimiento de níquel resistente en su cuerpo base, la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 3 de alta calidad con ángulo de pulverización de ajuste flexible es especialmente adecuada también para el empleo de detergentes agresivos. Diseñada para trabajos de limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher con función Servo Control y una capacidad de arrastre de entre 900 y 2.500 litros por hora, la lanza de espuma permite el cambio directo al chorro a alta presión. Además, la DUO Advanced 3 dispone de un depósito de detergente ergonómico y resistente de 2 litros de capacidad con una posibilidad de agarre adicional en el cuello y una amplia boca de llenado. Gracias a la posibilidad de dosificación exacta en 3 niveles con un diafragma integrado es prácticamente imposible una modificación accidental de la dosificación del detergente.