Lanza PowerControl 034
Ajuste continuo de la presión durante el empleo directamente en la zona de empuñadura, especialmente para equipos sin función Servo Control. Permite adaptar el rendimiento de limpieza en un instante a la tarea de limpieza concreta. El modo de baja presión para la aplicación del detergente y el ajuste del plano de pulverización completan el producto.
Nuestra lanza pulverizadora PowerControl 034 le permite adaptar, en cualquier momento y de forma gradual, la potencia de limpieza de su limpiadora de alta presión específicamente a la tarea concreta a realizar. Si necesita más o menos presión: la boquilla de alto rendimiento patentada de Kärcher eleva la potencia de limpieza aproximadamente un 40 por ciento. La regulación para el ajuste de presión está directamente al alcance de su mano y puede manejarse de manera particularmente sencilla durante el trabajo. Para la aplicación específica de detergentes se integra un modo de baja presión, mientras que el ajuste del plano de pulverización garantiza siempre el ángulo de trabajo correcto.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,2
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