Con la boquilla de alto rendimiento patentada de Kärcher para el aumento de la potencia de limpieza en aproximadamente un 40 por ciento, nuestra lanza pulverizadora PowerControl 038 se posiciona como alternativa a equipos con función Servo Control. El ajuste gradual de la presión le permite adaptar la potencia de limpieza de manera muy sencilla a la tarea concreta sin necesidad de interrumpir el trabajo. Los detergentes se aplican mediante el modo de baja presión especial y el ajuste del plano de pulverización integrado permite seleccionar el ángulo óptimo de trabajo. La regulación se encuentra directamente al alcance de la mano y se maneja sin esfuerzo y de forma particularmente sencilla.